"Победа" запустит продажу закусок на борту

Бюджетный авиаперевозчик "Победа" начнет продавать на борту закуски и напитки. При этом о полноценных горячих блюдах речи не идет – это не укладывается в бизнес-формат авиакомпании. Гендиректор "Победы" Дмитрий Тыщук напомнил, что с начала перевозок компания никогда не предоставляла питания на своих рейсах, поскольку это слишком затратная статья расходов, что неизбежно отразится на стоимости билетов.

По словам Тыщука, запущенный в прошлом году сервис "Еда на гейт" пользуется спросом: пассажиры могут заранее на сайте компании заказать еду, забрать ее можно будет при выходе на посадку. Сервис пока работает только в Шереметьево и Внуково.

"Сейчас мы также прорабатываем вопрос предзаказа питания на борту и продажи питания на борту как такового. Также планируем внедрить такой вариант системы развлечений, который будет доступен клиентам с использованием их персональных девайсов. Там будет доступен просмотр различного контента, и, в частности, таким образом можно будет заказать питание на борту", - цитирует "Интерфакс" гендиректора компании.

Глава переводчика уточнил, что речь идет о небольших наборах закусок.