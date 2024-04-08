На бывшем спиртзаводе под Курском произошел пожар после атаки БПЛА

Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртового завода, расположенного в районе села Гуево в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Возникший в помещении недействующего заводского клуба пожар был оперативно потушен", — написал он в Telegram-канале. Пострадавших, по словам губернатора, нет.

На прошлой неделе Центральный рынок Курска получил повреждения в результате атаки украинских беспилотников. Кроме того, возгорание произошло в здании Областного центра развития творчества детей и юношества в Курске. Также пострадали несколько частных домов.