08 Апреля 2024
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Политика В бывшем СССР
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

На Украине Зеленского обвинили во лжи о ситуации на фронте

Зеленский сознательно врет украинцам о ситуации на фронте. В реальности все совершенно иначе, заявил известный украинский пропагандист Юрий Бутусов.

Он говорит, что в частях огромная нехватка людей, комплектность 70% считается очень хорошей (эти цифры подтверждают и боевики в интервью разным каналам). Значительное количество потерь обусловлены переутомлением. В результате у многих наступает апатия, и с этим надо что-то делать. А Зеленский продолжает говорить о том, что все в порядке и ситуация стабилизирована.

Режим также два года медлил со строительством фортификационных сооружений и укреплений, разворовывая выделенные средства. Это началось только недавно.

Экс-посол Украины в США Юрий Щербак считает, что Зеленский выбрал ошибочную линию - пугать США поражением его режима, чтобы те помогали ему как можно больше.

"Он наивно хотел их напугать или взволновать тем положением, в котором действительно пребывают. Это сразу же влияет на наше общество, на настроение, порождает огромный пессимизм, а мы и так все в депрессивном состоянии, весь народ. Мы жаждем каких-то хороших новостей, их нет и нет. Президент должен или молчать, или такие вещи публично не объявлять", – говорит Щербак.

Тон западных СМИ в последние месяцы тоже постепенно становится более пессимистичным для Украины. Так, The Washington Post пишет, что для Зеленского возможные варианты варьируются лишь от плохого к худшему". Территории, вернувшиеся в Россию, его армия уже не захватит. А накануне Зеленский признал, что без новой помощи от США Украина даже не сможет сохраниться.

Теги: украина, зеленский


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