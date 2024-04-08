"Ценность – люди": в Ханты-Мансийске прошел VII форум "Нефтяная столица"

В Ханты-Мансийске 3-4 апреля прошел VII форум "Нефтяная столица". Эксперты, молодые инженеры, ученые России и стран СНГ, БРИКС и ШОС, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки обсудили развитие технологий в мировой нефтегазовой отрасли, трансформацию системы научно-технологического и кадрового обеспечения ТЭК, экологию и новую модель "умной экономики". Мероприятия форума приурочили к 60-летию начала промышленной добычи нефти в Западной Сибири. Подробнее - в материале Накануне.RU.

Церемония открытия состоялась на одной из площадок мероприятия, КТЦ "Югра-классик". Первый заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев поприветствовал участников и отметил, что начало добычи западносибирской нефти измерило историю.

Он напомнил слова Виктора Муравленко о том, что осваивать сибирскую нефть под силу тем, кто готов отказываться от шаблонов. В программе форума были конкурс инновационных проектов, конгресс имени Фармана Салманова, конференция под эгидой Совета молодых ученых РАН, отраслевые сессии, выставка, тематические активности.

Среди представленных на выставке проектов – производство косметики. Речь идёт об очищенном минеральном изопарафинонафтеновом масле, обогащённом поликлонафтеновыми углеводородами. Оно имеет уникальные свойства и может применяться в косметологии. Генеральный директор Numto Али Вилаят оглы Новрузов в разговоре с Накануне.RU отметил, что уникальность производимой этой организацией косметики – в том, что используется указанное масло. Оно славится в странах СНГ, например, из-за Нафталанского санатория. Название "Югралан" составлено от слов Югра и английского land (территория). У косметики есть лечебные свойства, однако пока официально говорить об этом рано - идут разработки и исследования. В ассортименте Numto – 13 продуктов. Шесть уже есть, ещё семь – в разработке.

Центральным мероприятием форума стала пленарная дискуссия "Энергия нефти – путь к прогрессу". В ее начале губернатор Югры Наталья Комарова отметила, что ценность форума составляют люди, их компетенции, знания, идеи, разработки. Глава региона привела примеры реализации проектов участников предыдущих форумов. Например, молодой геолог "РН-Юганскнефтегаз" Александра Есипенко разработала автоматизированные алгоритмы, позволяющие в режиме реального времени отслеживать незапланированные сбои в работе скважин. Проект проходит процедуру внедрения. Губернатор напомнила, что каждый третий югорчанин работает в нефтегазодобыче. А в 2023 г. 210-220 млн т нефти (чуть больше 40% общероссийского уровня) добыты в Югре. Спрос на нефть будет расти, и работа в отрасли для молодых специалистов точно будет, считает губернатор, уточняя, что добыча "чёрного золота" – умная задача.

Президент Союза нефтегазопромышленников Генадий Шмаль на главной пленарной сессии форума сообщил, что для технологического суверенитета России нужны ресурсы и компетентность специалистов. Есть достаточно сил и средств, чтобы всё это сделать. Нужна политическая воля.

"Надо возродить Госплан", - сказал Шмаль.

Это требуется, например, для планирования добычи нефти, а также для распределения специалистов. Также нужен госкомитет по науке и технике.

Церемония закрытия форума "Нефтяная столица" прошла 4 апреля в большом зале КТЦ "Югра-классик". По словам первого заместителя губернатора Югры Алексея Забозлаева, форум собрал более 1 тыс. участников. Эксперты отметили рост качества работ участников.

Во время торжества вручены различные награды. Например, подведены итоги конкурса инновационных проектов – экспертно-практической площадки форума. Все работы получили профессиональную оценку, а лучшие проекты – денежные призы для их дальнейшего развития и продвижения. Обладатели первого места получили сертификат на сумму 150 тыс. руб., второго – 100 тыс., третьего – 50 тыс. руб. Поощрительный приз – 15 000 руб. Например, в направлении "Нефтегазовые технологии" первое место получил Тимур Мазитов (территориально-производственное предприятие "Когалымнефтегаз" (ТПП "Когалымнефтегаз" ООО "ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь" ПАО "ЛУКОЙЛ"), второе – Давид Эйваз Халилов (АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" ПАО "Газпром нефть"), третье – Алексей Волынец (ПАО "Сургутнефтегаз").

Организаторами форума выступили правительство Югры, совет молодых ученых Российской академии наук, Российский национальный комитет Мирового нефтяного совета, Югорский государственный университет, АНО "Интеллектуальный клуб", Союз "Торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры". Форум прошел при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации, Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II, Международного центра компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО, Национальной ассоциации нефтегазового сервиса, ООО "Национальная лизинговая компания по развитию промышленности" и национального отраслевого журнала "Нефтегазовая вертикаль".