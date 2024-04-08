08 Апреля 2024
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Происшествия Новосибирская область
Фото: nso.ru

Андрей Травников поручил всем службам слаженно и оперативно реагировать на паводковую ситуацию

В еженедельном совещании под руководством главы Новосибирской области Андрея Травникова приняли участие члены регионального Правительства, руководители областных исполнительных органов государственной власти, главы муниципальных образований региона.

В связи со стремительным наступлением тёплой погоды в течение минувшей недели и притоком талых вод Губернатор поручил руководителям городов и районов вместе с соответствующими органами держать под особым контролем паводковую ситуацию.

«Прошедшая неделя была первой за эту весну, когда ночные температуры на большей части области были плюсовыми, – напомнил Андрей Травников. – Соответственно, потепление привело к резкому таянию снега, притоку талых вод, в том числе к частичному подтоплению населённых пунктов и садовых товариществ. Тем не менее, отработали все дружно, слаженно, максимально оперативно, насколько это возможно в такой ситуации. Обращаю внимание на то, что паводковый период продолжается. Будем надеяться на благоприятную погоду, отсутствие сочетания таяния снега с ливневыми дождями. Но готовиться надо к любому варианту развития событий. Просьба – не расслабляться и работать так же чётко, как отработали на прошлой неделе», – поручил глава региона.

(2024)|Фото: nso.ru

Начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов доложил Губернатору о том, что паводковая обстановка на территории региона остаётся на особом контроле сил МЧС. Наблюдается стабилизация обстановки в Кочковском и Новосибирском районах, в Новосибирске, сложной остаётся ситуация в Краснозерском районе.

В четырёх районах остаются подтопленными 49 дачных участков, 70 приусадебных, два низководных моста, отдельные участки автодорог местного значения в 13 районах. Силы МЧС продолжают вести мониторинг ситуации, оказывать, в случае необходимости, адресную помощь, сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

Теги: андрей травников, паводковая ситуация , мчс, приток талых вод


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