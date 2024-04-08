Екатеринбург потратит свыше 10 миллионов на обновление пропускного пункта в метро

МУП "Екатеринбургский метрополитен" готов потратить свыше 10 млн рублей на обновление оборудования для досмотра пассажиров и их багажа. Соответствующие аукционы появились на сайте госзакупок.

Согласно информации с сайта, 9 млн 33 тыс. 666,66 рублей. уйдет на поставку двух рентгенотелевизионных установок для досмотра ручной клади и багажа, 1 млн 154 тыс. 666,64 рублей - на поставку четырех металлодетекторов. Дата окончания подачи заявок 16 и 15 апреля соответственно.

Напомним, что на прошлой неделе глава "Екатеринбургского метрополитена" Андрей Панаиотиди сообщил о скорой установке дополнительных рамок на станциях "Уральская" и "Динамо", что должно значительно сократить очереди в метро.

Также в прошлую пятницу в мэрии Екатеринбурга обрадовали уральцев долгожданной новостью о строительстве дополнительных линий, которые соединят ВИЗ, ЖБИ, Пионерский, Втузгородок и Академический. Именно такие планы предусмотрены в Генплане до 2045 года.