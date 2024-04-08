Baza: Задержан байкер, подозреваемый в нападении на полицейских

Полиция задержала подозреваемого в вооруженном нападении на полицейских в Подмосковье, пишет Baza.

По данным телеграм-канала, его вычислили по поступившей на мотоцикл ориентировке. Вероятный преступник был задержан в одном из домов в микрорайоне «Химинститут» в Тверской области.

Сам задержанный заявил о своей невиновности. По его словам, он не садился за руль с 2 апреля.

При этом Shot сообщает, что в МВД назвали информацию о задержании нападавшего фейком, байкер продолжает скрываться. По подозрению в нападении на полицейских в Подмосковье разыскивают черный мотоцикл Honda.

О нападении на полицейских стало известно 7 апреля, после того, как прохожие нашли раненых на проселочной дороге рядом с поселком Фряново. Один из них скончался до приезда "скорой", второй находится в реанимации.

Сообщалось, что полицейские караулили "закладчика" на границе Фряново и Черноголовки. Как сообщил источник 112, тайник с мефедроном, весом около 2 килограммов, был обнаружен накануне. Оперуполномоченный и помощник участкового спрятались поблизости, чтобы узнать, кто придет за "закладкой". Когда появился дилер, сотрудники решили произвести задержание, но попали под огонь.