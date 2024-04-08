Арестович* призвал украинцев понять, что вступление в ЕС и НАТО им не светит

О вступлении в ЕС и НАТО украинцы могут не мечтать, так как страны Запада уже получили от Украины все, что им было нужно. А брать на себя лишние обязательства они не будут, заявил бывший советник Зеленского Алексей Арестович (*внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

"Нас не примут в НАТО и ЕС. Эту мысль украинцам надо освоить... Украина уже дала главное, что могла дать Евросоюзу. Это несколько миллионов белых европейцев-христиан. По некоторым данным, в Европе находятся 15 миллионов украинцев, это за двадцать лет выехавшие", – сказал он.

Что касается невозможности вступления Украины в ЕС, то именно это и было главной целью развязанного военного конфликта против России, напомнил Арестович. И она не будет выполнена. Украинскому режиму "помогают не для того, чтобы решить наши проблемы, а чтобы мы перестали быть проблемой для них", отмечает он. То есть Украина должна воевать за интересы Запада, а взамен получать слова поддержки и нейтрально-союзнический статус, а не полноценное членство.

Арестовича заочно арестовали в России 6 февраля. Его обвиняют в призывах к терактам и оправдании терроризма, а также в распространении ложной информации о российской армии. В сентябре он покинул Украину. После этого его критика режима особенно усилилась. Так, он сказал, что Украина - это ЧВК Запада, а Запад в итоге бросит Украину. А недавно и вовсе назвал себя русским. Но в последнее время снова начал призывать к более жесткой политической линии.