ДТП с автобусом в Самарской области: двое погибших, 26 пострадавших

Два человека погибли, по меньшей мере 26 пострадали в ДТП с автобусом в Самарской области, об этом сообщают региональные власти. Ранее сообщалось о десяти пострадавших.

ДТП произошло около часа ночи в Кинельском районе области, на 26 километре дороги "Урал – Муханово".

По предварительным данным, водитель автобуса SCANIA превысил скорость, не справился с управлением и улетел на обочину, из-за чего автобус опрокинулся, сообщили в управлении ГИБДД по Самарской области.