Уровень воды в реке Урал в частично затопленном Оренбурге вырос на 16 см

Уровень воды в реке Урал в частично затопленном Оренбурге за сутки вырос на 16 сантиметров и составил 872 сантиметра. Об этом сообщается в Telegram-канале городской мэрии.

Утром 7 апреля уровень воды составлял 856 см. Опасной считается отметка 930 см.

Пик паводка, по прогнозам специалистов, придется на 10 апреля. "Ситуация во многих территориях, находящихся в поймах Урала и Сакмары, критическая. В настоящее время подтоплено 2015 приусадебных участков, 1535 домовладений - за сутки количество увеличилось на 231 и 188 соответственно", - говорится в сообщении.

Эвакуировано 786 человек, в том числе 35 детей. В пунктах временного размещения в ДК "Орбита" и в школе №11 находятся 30 человек, в том числе 11 несовершеннолетних.

7 апреля президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область, чтобы на месте организовать все необходимые работы в зоне подтопления. В регионе действует режим ЧС.

5 апреля в Орске в Оренбургской области прорвало дамбу на реке Урал. Затопило микрорайон Старый город. В прокуратуре полагают, что ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. СК России возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".