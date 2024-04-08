08 Апреля 2024
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Армия и ВПК В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Украинский омбудсмен заявил об отправке мобилизованных на фронт без подготовки

На Украине происходит отправка мобилизованных на фронт без обучения и их гибель там. Это признал омбудсмен Дмитрий Лубинец.
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Это "позорные случаи", говорит он, хотя местные телеграм-каналы пишут о массовой практике. Лубинец призвал главкома ВСУ Александра Сырского не бросать сразу людей на фронт, привлечь виновных за гибель людей к ответственности, иначе режим так и не сможет восстановить доверие к мобилизации, которое и так уже сильно подорвано, об чем вовсю пишут западные СМИ. К слову, Сырский имеет прозвище "мясник" за свое отношение к солдатам, о чем говорят на Украине.

Также Лубинец признал, что в 2023 году было более тысячи скандальных случаев мобилизации. И это только те, которые попали в СМИ, которым приказано молчать на эту тему. В нынешнем году их еще больше. Причем за это никто так и не наказан.

"Открыто дисциплинарное производство, на кого-то наложили административное взыскание. Но я не вижу даже по максимально позорным случаям реального наказания", - заявил Лубинец.

Вопиющий, но характерный случай произошел на днях в селе Приозерное Одесской области, где сотрудники ТЦК похитили для мобилизации 14-летнего подростка. Но когда узнали его возраст, выбросили прямо на трассе. Однако до этого начали прикладывать дуло автомата к его виску, угрожая расстрелять за сопротивление, которое тот сумел оказать, так как занимается спортом. Потом избили автоматом по спине. Об этом сообщила начальница отдела социальной защиты населения поселкового совета Оксана Терзи.

Лубинец говорит, что у сотрудников ТЦК (военкоматов) нет права похищать людей на улицах. На именно это и происходит. Он также против поражения людей в конституционных правах, например ареста имущества, если они не являются по повестке. А такие меры предусматриваются в законопроекте об ужесточении мобилизации. Как и сам новый виток мобилизации, он вызвал на Украине резкую критику экспертов, общественных деятелей и даже политиков, чего раньше не было. Однако режим продолжает отлов людей.

Законопроект может быть рассмотрен уже на этой неделе. Узаконить творящийся беспредел подталкивают на Западе. Депутаты Рады стихийно тормозят процесс, понимая, что именно их делают ответственными, а многие даже хотят сложить мандат, но их не отпускают.

Судя по риторике Зеленского, режим настроен быстро принять закон. Так, сам Зеленский сказал накануне, что волну негатива по поводу мобилизации якобы спровоцировала Россия. И связал продолжение западной помощи с ужесточением мобилизации.

"Партнеры сейчас спрашивают: если вы не хотите мобилизацию, то для чего вам помощь?" - вопрошает он.

При этом заверяет, что будто бы хочет отпустить домой тех, кто воюет уже третий год. А для этого и нужен новый массовый набор. Иначе Россия продолжит освобождение территорий. На помощь Запада он согласен даже в кредит, раз в США ставят такие условия. Он готов воевать против России даже в кредит.

Теги: украина, мобилизация


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