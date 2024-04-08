08 Апреля 2024
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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Вице-мэр Екатеринбурга прокомментировала свою отставку

Заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева покидает свой пост. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, Сибирцева подала заявление об отставке, а глава Екатеринбурга Алексей Орлов эту отставку принял.

"Я хотела бы поблагодарить коллег за огромную проделанную совместно работу, реализованные идеи, вдохновение, которым мы делились, творческий подход к новым вызовам и талант, который они применяли к решению общих задач. Уверена, что набранный темп и поставленные цели помогут сплоченной команде двигаться дальше, брать новые рубежи и добиваться новых успехов!", - отметила Екатерина Сибирцева, комментируя принятое решение.

Как уточнили в администрации, последним рабочим днем в должности вице-мэра у чиновницы будет 19 апреля. Кто займет ее место, пока не сообщается.

вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева на премьере фильма "Легенда о самбо" в ККТ "Космос"(2023)|Фото: Накануне.RU

Екатерине Сибирцевой 51 год. Она окончила физический факультет Уральского государственного университета А.М. Горького. Затем стала работать учителем физики в родной гимназии №9, где с 2003 года стала заместителем директора, а с 2008 года – директором.

В 2016 году Сибирцеву назначили начальником департамента образования администрации Екатеринбурга. В 2020 году чиновница заняла пост заместителя главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики.

Теги: Сибирцева, отставка, мэрия, Екатеринбург


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