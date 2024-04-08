ФСБ: ВСУ разминировали границу для террористов, бежавших из "Крокуса"

ВСУ разминировали часть границы для террористов, совершивших нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл", создав два коридора отступления. Об этом свидетельствуют записи допроса обвиняемых, опубликованные Первым каналом.

По данным ФСБ, коридора расположены в глухих лесных местах Севского района Брянской области вблизи сел Подывотье и Троебортное. ВСУ провели на этих участках границы разминирование и готовились встретить террористов вблизи населенных пунктов Чуйковка и Сопычь Сумской области.

Исполнители теракта по указанию кураторов должны были сжечь автомобиль, на котором они передвигались, и перейти на украинскую территорию пешком.

Кроме того, террористы на допросе назвали имя куратора. "Сайфулло нам сообщил, чтобы мы ехали на Украину, в Киев. И там миллион рублей дадут", — говорит один из них на видео.

5 апреля СКР сообщил, что в телефоне одного из обвиняемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" нашли фотографии людей в камуфляже с флагом Украины. По данным СК, один из соучастников рассказал, что цель нападения была выбрана 24 февраля 2024 года, в годовщину начала СВО. По указанию куратора он нашел и отправил ему скриншоты изображений входов в здание "Крокус Сити Холла". Эти скриншоты также были обнаружены у него в телефоне. По версии следствия, эти данные могут свидетельствовать о связи между совершенным терактом и проведением СВО.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. По последним данным, в результате погибли 144 человека, еще 551 человек пострадал. Всего по делу о теракте арестованы десять человек. Четверо из них устроили стрельбу за якобы обещанное им вознаграждение в 500 тыс. руб. и пытались скрыться на белом "Рено", но были задержаны в Брянской области.