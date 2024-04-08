Ушла из жизни директор библиотеки Белинского Ольга Опарина

На 63 году ушла из жизни заслуженный работник культуры РФ, директор библиотеки Белинского в Екатеринбурге Ольга Опарина. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Ольга Дмитриевна посвятила развитию библиотечного дела всю свою жизнь. Она умела вдохновить других и сплотить вокруг себя таких же неравнодушных, ярких, энергичных и талантливых людей, какой была сама", — цитирует департамент слова губернатора Евгения Куйвашева.

За почти 12 лет ее руководства, библиотека Белинского стала крупнейшим культурно-просветительским и образовательным центром. Ольга Опарина успела реализовать уникальные проекты по повышению доступности библиотечных услуг, а также сохранению и изучению исторического и культурного наследия Урала. А в 2019 году получила звание "Заслуженный работник культуры Российской Федерации".