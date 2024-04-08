08 Апреля 2024
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Общество Республика Крым Москва
Фото: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

Крымская чиновница-взяточница-матерщинница попросилась на СВО

Арина Новосельская, бывшая министр культуры Крыма, осужденная в прошлом году за взятки, попросилась на СВО.

В 2023 году Новосельскую признали виновной в получении 25 млн руб. за покровительство строительной компании при реконструкции культурных объектов. Ее отправили в колонию на десять лет.

Недавно члены московской ОНК посещали столичное СИЗО-6, где находится и Новосельская, и она сообщила правозащитникам, что три месяца назад написала заявление, в котором просит заключить с ней контракт и отправить ее в зону СВО, передает РИА Новости со ссылкой на члена ОНК Арслана Хасавова.

Помимо срока в десять лет суд также назначил бывшей чиновнице штраф в 128 млн руб. и лишил ее звания заслуженного работника культуры России, запретил занимать должности в органах власти и в сфере образования на 15 ближайших лет.

Обвинению на процессе удалось доказать, что Новосельская получила взятку в 2018 году за общее покровительство строительной компании-подрядчику. 47-летняя Новосельская (уроженка Свердловской области) возглавляла республиканское министерство культуры с 2014 по 2021 годы. В 2021 году глава Крыма Сергей Аксенов уволил чиновницу "в связи с утратой доверия" сразу после новостей о ее задержании в качестве подозреваемой по делу о взяточничестве.

Во время работы в министерстве Новосельская запомнилась конфузом во время совещания региональных министров, которое транслировалось в прямом эфире.

Фраза "*** твою мать. Поставили как обезьяне" раздалась сразу после замечания главы Крыма по нарушениям дедлайна проектов, на что тот среагировал соответствующе. Губернатор сказал Новосельской успокоиться, а курирующему минкульт вице-премьеру Михаилу Назарову поручил провести служебное расследование.

Сама министр культуры сразу же извинилась перед коллегами, объяснив вспыльчивость неработающей техникой. Позже она еще раз объяснилась в эфире телеканала "Крым 24". "Когда перестала работать техника и я не могла физически слышать, что происходит на ВКС (видеоконференцсвязи), у меня вырвались непарламентские выражения. Приношу всем свои извинения", - сказала Новосельская, отметив, что больше не переживает из-за ситуации.

Теги: арина новосельская, сво, крым, взяточница, чиновница


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