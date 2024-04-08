Пермской чиновнице дали условный срок за смерть пенсионерки от нападения стаи бездомных собак

Ленинский суд Перми приговорил к полутора годам лишения свободы условно начальника отдела городского управления экологии Ольгу Муравьеву за халатность, которая привела к смерти пенсионерки в 2020 году от нападения стаи собак, сообщает Properm.ru.

Также ей на полтора года запрещено занимать должности в государственной власти и местном самоуправлении.

Напомним, поздно вечером 27 марта 2020 года 58-летняя пострадавшая, возвращаясь из гостей, стала жертвой нападения бездомных собак. Стая псов растерзала ее на улице Клыкова – потерпевшая погибла на месте, отметили следователи. Тело нашли утром 28 марта. Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате сочетанной травмы тела, полученной при жизни от множественных укусов агрессивных бездомных собак. На пострадавшей "обнаружено 218 укушенных ран, свидетельствующих о поедании ее тела еще при жизни", установила судебно-медицинская экспертиза.

"Регулировать их число должны представители "Пермской городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек". Уголовное дело, возбужденное по факту гибели в результате нападения бездомных собак пермячки было передано в центральный аппарат.

СКР провел расследование по признакам халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Обвинение было предъявлено Ольге Муравьевой (Сацкой). Свою вину в произошедшем она отрицает.



Приговором Ленинского районного суда Перми от 23 сентября 2021 года чиновница была оправдана за отсутствием состава преступления, с признанием права на реабилитацию. Апелляция Пермского краевого суда 17 февраля 2022 года согласилась с такими выводами. Адвокат Муравьевой объявила, что решение суда вступило в силу. Однако прокуратура Пермского края обратилась в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) – и встретила поддержку. Кассация 16 августа 2022 года отменила оба прежних решения, направила уголовное дело на новое разбирательство.

В феврале 2023 года Муравьева была снова оправдана. 18 октября Кассационная инстанция в Челябинске отменила оправдательный приговор.