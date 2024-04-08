На свердловской трассе иномарка врезалась в дерево. Пострадал младенец

На 30 км автодороги "г. Нижний Тагил – г. Нижняя Салда" произошло ДТП, в котором пострадал ребенок 2023 г.р. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла около 11.00 в воскресенье. По предварительным данным, водитель "Рено Флюенсе", мужчина 1997 г.р., превысил скорость по пути со стороны Верхней Салды, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В машине находились три пассажира, одним из которых и был младенец. Все жители Екатеринбурга.

В момент аварии каждый из пассажиров был пристегнут ремнями безопасности, ребенок находился на заднем сидении в детском автокресле, соответствующем его росту и весу. В травмами головы его доставили в ГАУЗ СО ГП №3 г. Нижний Тагил, для обследования.

Известно, что водитель – житель г. Екатеринбург, имеет водительский стаж 7 лет, за которые привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД шесть раз. Он рассказал, что направлялся из Нижней Салды, где был в гостях у родственников, домой в Екатеринбург. Дорога была мокрой, шел небольшой снег, а шины уже были заменены на летние. Неожиданно автомобиль занесло, водитель не справился с управлением, произошел съезд с дороги.

На месте ДТП сотрудники полиции провели процессуальные действия. Водитель освидетельствован на состояние алкогольного опьянения – трезв. По факту происшествия Госавтоинспекция проводит проверку.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов не торопиться менять зимнюю резину на летнюю и быть предельно внимательными при управлении транспортным средством, выбирать безопасный стиль вождения, особенно при перевозке детей.