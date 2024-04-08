Территорий с благоприятной городской средой в Ленобласти становится все больше

В рейтинге Минстроя количество городов Ленинградской области с благоприятной городской средой в 2023 увеличилось еще на пять территорий. Теперь 28 городов Ленобласти признаны комфортными для проживания.

«В лидерах рейтинга Минстроя России по качеству городской среды все больше городов Ленобласти. И не только районные центры. Кудрово – по-прежнему победитель в номинации «Средние города от 50 до 100 тысяч человек». Среди лучших и столица Ленобласти Гатчина», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Напомним, рейтинг Минстроя оценивает 1117 городов страны. Индекс качества городской среды рассчитывается ежегодно Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. На формирование индекса качества жизни в городах влияют 36 индикаторов, которые характеризуют шесть самых востребованных типов городских пространств, таких как: жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство. Каждый из них оценивается по шести показателям, которые характеризуют городскую среду, – безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти.

Каждый показатель оценивается по десятибальной шкале, значения суммируются и формируют итоговые индекс качества. Максимальное количество баллов, которое может набрать город, – 360. При этом, городская среда считается благоприятной, если индекс качества составляет более 180 баллов.

За минувший год доля городов с благоприятной городской средой выросла в Ленобласти с 64% до 85%. Из городов Ленобласти в группе «Малые города» от 25 до 50 тысяч человек среди победителей – Кингисепп, Отрадное и Кировск.

Лодейное Поле теперь в ТОП-10 в группе городов с населением от 5 до 25 тысяч человек.

По итогам 2023 года в рейтинге качественных для жизни городов добавились Светогорск, Приморск , Сясьстрой, Сосновый Бор, Любань.

С помощью индекса качества городской среды Минстрой России оценивает динамику развития городов, насколько улучшилось качество городской среды.

В целом по итогам 2023 года лидеры среди городов Ленобласти по размерным категория таковы

Большой город: Мурино (224).

Средние города: Кудрово (272), Гатчина (243), Тихвин (233), Сертолово (211), Кириши (210).

Малые города: Кингисепп (246), Отрадное (242), Кировск (241), Лодейное Поле (239), Никольское (234), Сланцы (234).

Нужно отметить, что все города-лидеры, набравшие высокие баллы, при поддержке комитета по ЖКХ и Центра компетенций являются активными участниками проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», а некоторые реализовали проекты благоустройства в рамках победы на Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений, что в значительной степени явилось катализатором такого высокого результата по индексу качества городской среды.

Сейчас продолжается голосование по определению территорий для благоустройства в 2025 году. Жители выбирают территории в 29 городах Ленобласти. В лидерах по активности голосующих жителей — Подпорожье, Коммунар и Тосно. Голосование продлится до 30 апреля.

«Жители Ленинградской области продолжают выбор территорий, которые нужно благоустроить. Выбрать можно из 70 территорий в 29 крупных городах. Победившие участки станут уютными парками, светлыми набережными, современными детскими и спортивными пространствами. После подведения итогов голосования дизайн-проекты будут разрабатывать с учетом мнения жителей. Сами работы пройдут в 2025 году по федпроекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

Напомним, выбрать территорию для благоустройства может любой житель Ленинградской области старше 14 лет. Проголосовать можно до 30 апреля на сайте 47.gorodsreda.ru через платформу «Госуслуги», а также с помощью волонтеров, которые показывают территории в общественных пространствах всех муниципалитетов-участников.

В 2023 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Ленинградской области благоустроили 105 общественных пространств. В 2024 планируется охватить еще 118 парков и скверов, набережных и площадей, бульваров и аллей, спортивных и детских пространств.