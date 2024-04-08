08 Апреля 2024
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Общество Ленинградская область
Фото: t.me/drozdenko_au_lo

Территорий с благоприятной городской средой в Ленобласти становится все больше

В рейтинге Минстроя количество городов Ленинградской области с благоприятной городской средой в 2023 увеличилось еще на пять территорий. Теперь 28 городов Ленобласти признаны комфортными для проживания.

«В лидерах рейтинга Минстроя России по качеству городской среды все больше городов Ленобласти. И не только районные центры. Кудрово – по-прежнему победитель в номинации «Средние города от 50 до 100 тысяч человек». Среди лучших и столица Ленобласти Гатчина», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

(2024)|Фото: t.me/drozdenko_au_lo

Напомним, рейтинг Минстроя оценивает 1117 городов страны. Индекс качества городской среды рассчитывается ежегодно Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. На формирование индекса качества жизни в городах влияют 36 индикаторов, которые характеризуют шесть самых востребованных типов городских пространств, таких как: жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство. Каждый из них оценивается по шести показателям, которые характеризуют городскую среду, – безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти.

(2024)|Фото: t.me/drozdenko_au_lo

Каждый показатель оценивается по десятибальной шкале, значения суммируются и формируют итоговые индекс качества. Максимальное количество баллов, которое может набрать город, – 360. При этом, городская среда считается благоприятной, если индекс качества составляет более 180 баллов.

За минувший год доля городов с благоприятной городской средой выросла в Ленобласти с 64% до 85%. Из городов Ленобласти в группе «Малые города» от 25 до 50 тысяч человек среди победителей – Кингисепп, Отрадное и Кировск.

Лодейное Поле теперь в ТОП-10 в группе городов с населением от 5 до 25 тысяч человек.

По итогам 2023 года в рейтинге качественных для жизни городов добавились Светогорск, Приморск , Сясьстрой, Сосновый Бор, Любань.

С помощью индекса качества городской среды Минстрой России оценивает динамику развития городов, насколько улучшилось качество городской среды.

В целом по итогам 2023 года лидеры среди городов Ленобласти по размерным категория таковы

Большой город: Мурино (224).

Средние города: Кудрово (272), Гатчина (243), Тихвин (233), Сертолово (211), Кириши (210).

Малые города: Кингисепп (246), Отрадное (242), Кировск (241), Лодейное Поле (239), Никольское (234), Сланцы (234).

(2024)|Фото: t.me/drozdenko_au_lo

Нужно отметить, что все города-лидеры, набравшие высокие баллы, при поддержке комитета по ЖКХ и Центра компетенций являются активными участниками проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», а некоторые реализовали проекты благоустройства в рамках победы на Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений, что в значительной степени явилось катализатором такого высокого результата по индексу качества городской среды.

Сейчас продолжается голосование по определению территорий для благоустройства в 2025 году. Жители выбирают территории в 29 городах Ленобласти. В лидерах по активности голосующих жителей — Подпорожье, Коммунар и Тосно. Голосование продлится до 30 апреля.

(2024)|Фото: t.me/drozdenko_au_lo

«Жители Ленинградской области продолжают выбор территорий, которые нужно благоустроить. Выбрать можно из 70 территорий в 29 крупных городах. Победившие участки станут уютными парками, светлыми набережными, современными детскими и спортивными пространствами. После подведения итогов голосования дизайн-проекты будут разрабатывать с учетом мнения жителей. Сами работы пройдут в 2025 году по федпроекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

(2024)|Фото: t.me/drozdenko_au_lo

Напомним, выбрать территорию для благоустройства может любой житель Ленинградской области старше 14 лет. Проголосовать можно до 30 апреля на сайте 47.gorodsreda.ru через платформу «Госуслуги», а также с помощью волонтеров, которые показывают территории в общественных пространствах всех муниципалитетов-участников.

В 2023 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Ленинградской области благоустроили 105 общественных пространств. В 2024 планируется охватить еще 118 парков и скверов, набережных и площадей, бульваров и аллей, спортивных и детских пространств.

Теги: александр дрозденко, рейтинг минстроя, благоприятная городская среда, ленобласть


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