На полицейских в Подмосковье напал наркодилер

Стали известны подробности нападения на полицейских в Московской области.

Полицейские караулили "закладчика" на границе Фряново и Черноголовки. Как сообщил источник 112, тайник с мефедроном, весом около 2 килограммов, был обнаружен накануне. Оперуполномоченный и помощник участкового спрятались поблизости, чтобы узнать, кто придет за "закладкой".

Когда появился дилер, сотрудники решили произвести задержание, но попали под огонь.

Сейчас полиция разыскивает преступника на черном мотоцикле. Предположительно, он движется в сторону Санкт-Петербурга.

О нападении на полицейских стало известно после того, как прохожие нашли раненых на проселочной дороге рядом с поселком Фряново. Один из них скончался до приезда "скорой", второй находится в реанимации.

По факту нападения завели уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".