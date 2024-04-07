ЗАЭС подвергалась "беспрецедентной атаке дронов"

Запорожская АЭС подверглась беспрецедентной серии атак дронов, создана прямая угроза безопасности станции, об этом заявили в Росатоме. Известно о ранении трех сотрудников.

Ранее 7 апреля ВСУ атаковали купол шестого энергоблока ЗАЭС. Пресс-служба станции в телеграм-канале сообщила, что критических повреждений и пострадавших не было, угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано, радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился и находился на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков.