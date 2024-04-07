По делу о поставке некачественных бронежилетов арестованы еще двое руководителей ГК "Пикет"
Суд арестовал еще двух представителей руководства ООО "ГК "Пикет" по делу о поставке некачественных бронежилетов для военных в зоне спецоперации. Об этом сказано в постановлениях суда, с текстами которых ознакомился ТАСС.
Речь идет о начальнике службы безопасности ООО "ГК "Пикет" Михаиле Кальченко и финансовом директоре Виктории Антоновой.
Ранее Басманный суд Москвы отправил под стражу генерального директора ООО "ГК "Пикет" Андрея Есипова. Всем троим арестованным предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Вину все трое не признают.