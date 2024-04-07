Игорь Бабушкин посетил подшефный для Астраханской области район ЛНР - доставили гуманитарный груз

Делегация Астраханской области доставила гуманитарную помощь жителям Луганской народной республики.

Доставка состоялась в подшефный Кременской район ЛНР. В гуманитарном грузе овощи, картофель, крупы, предметы первой необходимости.

"Во время прошлого визита в район дал поручение отремонтировать спортивный зал в одной из школ. Сегодня проверил ход работ – ремонт в активной фазе", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

В другой школе района внутренние работы завершены, осталось осуществить фасадные работы.

"По моему поручению в школе установили оборудование для столовой, завозят мебель, технику, компьютеры. Помощь нашим соотечественникам – важнейшее направление нашей работы. В очередной раз убеждаюсь в этом после общения с жителями Кременского района", - подчеркнул Игорь Бабушкин.