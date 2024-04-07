07 Апреля 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.ru

В России цены на брус и пиломатериалы для дач выросли за год почти на 30%

Цены на пиломатериалы и клееный брус, популярные в дачном строительстве, выросли за год в России почти на 30%, эксперты отрасли заявляют о возможном дефиците этих материалов к лету, сообщила пресс-служба Ассоциации деревянного домостроения.

"Цены на пиломатериалы и клееные деревянные конструкции за первые три месяца 2024 года выросли на 15%, а за год - на 25-30%. С февраля текущего года мы наблюдаем стабильную динамику роста цен, и причин к остановке повышения стоимости древесины эксперты пока не видят", - рассказали ТАСС в пресс-службе организации.

На начало апреля 2024 года, по данным исследования Ассоциации, кубометр пиломатериала, который используется как в строительстве, так и для производства клееных конструкций, в зависимости от региона стоил от 19 тыс. до 25 тыс. рублей. В марте 2023 года его можно было приобрести по цене от 13,5 тыс. до 16 тыс. рублей, в конце года - от 16 тыс. до 22 000 рублей за кубометр. Соответственно, пропорционально выросла стоимость и продуктов глубокой переработки - клееных конструкций, и в частности, клееного бруса.

По словам члена правления Ассоциации деревянного домостроения Андрея Елукова, по Северо-Западному региону не было сезонного понижения стоимости древесины, но ее стоимость до февраля текущего года повышалась плавно.

"Производители пиломатериалов и домокомплектов в ряде регионов еще перед началом строительного сезона, когда на рынок выходят "частники", заявляют о возможном дефиците древесины. К разгару сезона и цены, и дефицит будут еще расти", - рассказал он.

Теги: брус, пиломатериалы, ремонт


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