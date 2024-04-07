Путин дал превентивные поручения по паводкам в Тюменской и Курганской областях

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с главой МЧС Александром Куренковым отметил необходимость своевременного анализа, прогнозирования и принятия соответствующих мер в отношении ситуации, которая разворачивается с возможными подтоплениями в Курганской и в Тюменской областях. С руководителями этих регионов Владимир Путин планирует провести в воскресенье телефонные разговоры, сообщила пресс-служба Кремля.

Также Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву обеспечить принятие необходимых мер охраны правопорядка, а также имущества граждан в районах, которые уже вошли в зону подтопления и в которых начало подтоплений ожидается в течение предстоящих нескольких суток.

По прогнозам, в Тюменской области будут превышены исторические максимумы половодья на реке Ишим, а для жителей 10 населенных пунктов в Курганской области уже объявлена превентивная эвакуация из-за ухудшающихся прогнозов по паводку на Тоболе.

Серьезные последствия половодья настигли Оренбургскую область. Дамбу в Орске прорвало вечером 5 апреля. Утром 6 апреля власти Орска объявили срочную эвакуацию жителей из пострадавших районов. Из зоны подтопления эвакуировали примерно 2 тыс. человек. По словам местных жителей, в подтопленном городе якобы начали действовать мародеры.