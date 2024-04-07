07 Апреля 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: Накануне.RU

Корпорация развития Астраханской области досрочно выполнила показатель нацпроекта

«Корпорация развития Астраханской области», которую курирует минэкономразвития региона, подвела итоги работы за первые три месяца нового года. Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»(Предакселерация) по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» реализуется в Астраханской области с 2021 года.

В первом квартале 2024 года РГО заключила 65 договоров поручительства (гарантий) на сумму 288,8 млн рублей. Это позволило бизнесу привлечь в свои проекты 780,4 млн. рублей.

«В 2024 году в Астраханской области региональная гарантийная организация должна была обеспечить поручительствами объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим бизнесменам (кредиты, лизинг, займы), в размере не менее 18 млн. рублей. А уже за три первых месяца поддержала выдачу кредитов более, чем на 30 миллионов. То есть на 168,3% досрочно выполнила нацпроект», – отметил генеральный директор АО «Корпорация развития Астраханской области» Алексей Крыгин.

Коллаж, рост промышленного производства(2024)|Фото: Накануне.RU

Спросом начали пользоваться и независимые гарантии. Это направление – поддержка участников закупок, ведущих деятельность в области инженерных изысканий, также является частью работы региональной гарантийной организации. Доля обеспеченных независимыми гарантиями контрактов в общем объёме привлеченного финансирования в этом году составила 38,95%. Для сравнения: в прошлом году их выдали всего две.

Теги: корпорация развития астраханской области, договора поручительства, гарантии


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