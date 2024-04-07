Ратибор прокомментировал массовый переход бойцов ЧВК "Вагнер" в спецназ "Ахмат"

07 Апреля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Теракт в "Крокусе"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Армия и ВПК В России Чеченская республика
Фото: Накануне.RU

Ратибор прокомментировал массовый переход бойцов ЧВК "Вагнер" в спецназ "Ахмат"

После перехода 3 тыс. бойцов ЧВК "Вагнер" в спецназ "Ахмат" у них будет "все то же самое, что и раньше". Об этом заявил командир вагнеровцев Ратибор, под началом которого бойцы и перешли в "кадыровский" отряд, возглавляемый Апты Алаудиновым. Аудиозапись опубликована в Telegram-канале "Канал специального назначения".

По словам командира, после присоединения к "Ахмату" порядки и команда не поменяются.

"Мы возьмем всех: неважно, кто ты — "амбрелла" не "амбрелла" (отряд зэков — прим.), даже и в полку создадим отдельное. Все будет то же самое, как в ЧВК "Вагнер", один в один", — заявил Ратибор.

6 апреля глава Чечни Ахмат Кадыров заявил, что один из командиров ЧВК "Вагнер" с позывным Ратибор вместе с 3 тыс. бывших вагнеровцев вступят в спецназ "Ахмат". По словам Кадырова, Ратибор долгое время находился на лечении в связи с полученными ранениями в ходе артиллерийского обстрела, и едва встав на ноги, принял решение вернуться в зону боевых действий уже в составе "Ахмата". Минобороны выделило нужное число вакансий в спецназе, скоро будут решены организационные вопросы, и бойцы приступят к выполнению оперативно-боевых задач.

Ранее между бывшим руководством ЧВК "Вагнер" и руководством Чечни уже были публичные противоречия. В июне прошлого года представители Чечни внезапно упрекнули Евгения Пригожина в его словах насчет подразделения "Ахмат", назвав его "блогером" и пригласив "встретиться и поговорить как мужчина с мужчиной". В ответ на это основатель ЧВК "Вагнер" заявил, что считает претензии чеченцев безосновательными. А командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин тогда добавил, что "поговорить как "мужчина с мужчиной" всегда готовы, тем более, что друг друга знаем еще с 1-й и 2-й войны в Чечне".

23 августа 2023 года бизнес-джет Embraer-135, на борту которого находились Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин и другие руководители ЧВК "Вагнер", разбился в Тверской области.

Теги: Ратибор, ЧВК Вагнер, Ахмат


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети