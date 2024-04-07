Ратибор прокомментировал массовый переход бойцов ЧВК "Вагнер" в спецназ "Ахмат"

После перехода 3 тыс. бойцов ЧВК "Вагнер" в спецназ "Ахмат" у них будет "все то же самое, что и раньше". Об этом заявил командир вагнеровцев Ратибор, под началом которого бойцы и перешли в "кадыровский" отряд, возглавляемый Апты Алаудиновым. Аудиозапись опубликована в Telegram-канале "Канал специального назначения".

По словам командира, после присоединения к "Ахмату" порядки и команда не поменяются.

"Мы возьмем всех: неважно, кто ты — "амбрелла" не "амбрелла" (отряд зэков — прим.), даже и в полку создадим отдельное. Все будет то же самое, как в ЧВК "Вагнер", один в один", — заявил Ратибор.

6 апреля глава Чечни Ахмат Кадыров заявил, что один из командиров ЧВК "Вагнер" с позывным Ратибор вместе с 3 тыс. бывших вагнеровцев вступят в спецназ "Ахмат". По словам Кадырова, Ратибор долгое время находился на лечении в связи с полученными ранениями в ходе артиллерийского обстрела, и едва встав на ноги, принял решение вернуться в зону боевых действий уже в составе "Ахмата". Минобороны выделило нужное число вакансий в спецназе, скоро будут решены организационные вопросы, и бойцы приступят к выполнению оперативно-боевых задач.

Ранее между бывшим руководством ЧВК "Вагнер" и руководством Чечни уже были публичные противоречия. В июне прошлого года представители Чечни внезапно упрекнули Евгения Пригожина в его словах насчет подразделения "Ахмат", назвав его "блогером" и пригласив "встретиться и поговорить как мужчина с мужчиной". В ответ на это основатель ЧВК "Вагнер" заявил, что считает претензии чеченцев безосновательными. А командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин тогда добавил, что "поговорить как "мужчина с мужчиной" всегда готовы, тем более, что друг друга знаем еще с 1-й и 2-й войны в Чечне".

23 августа 2023 года бизнес-джет Embraer-135, на борту которого находились Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин и другие руководители ЧВК "Вагнер", разбился в Тверской области.