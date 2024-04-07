07 Апреля 2024
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Экономика Оренбургская область
Фото: пресс-служба &quot;Орскнефтеоргсинтеза&quot;

Проблемы в нефтепереработке усугубляются: НПЗ в Орске приостановил работу из-за паводка

Нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез" временно остановил работу в связи с аномальным паводком во избежание экологических рисков и для соблюдения техники безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе завода.

"Орскнефтеоргсинтез" считается одним из ведущих нефтеперерабатывающих заводов России, хотя вступил в строй почти 90 лет назад, в 1935 году. В настоящий момент входит в структуру АО "Фортеинвест", одного из ключевых предприятий в промышленном блоке группы "САФМАР" предпринимателя Михаила Гуцериева. Мощность завода по переработке нефти составляет 6,6 млн тонн в год (при общих объемах порядка 275 млн тонн по стране).

Ранее целый ряд НПЗ в России подвергся атакам украинских беспилотников. Только по итогам марта дроны атаковали нефтеобъекты не менее 14 раз. И на сегодняшний день 13% от суммарной мощности действующих первичных установок переработки нефти на российских НПЗ находятся в режиме аварийного простоя, подсчитал Reuters.

Эксперты отмечают, что косвенным признаком того, насколько серьезны проблемы российских НПЗ, подвергшихся атакам украинских дронов, будут сроки восстановления этих предприятий. Если ремонт предприятий будет обеспечен в месяц-полтора, то можно осторожно предположить, что речь идет о тех участках производства, где оборудование простое, или есть возможность его изготовления на территории РФ. Если сроки будут затягиваться и постоянно переноситься вправо, то это означает, что повреждения более серьезные, и требуются усилия по поиску соответствующего оборудования.

Теги: Орскнефтеоргсинтез, паводок


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