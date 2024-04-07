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Общество В России Оренбургская область
Фото: МЧС России / скриншот с видео

Судебный эксперт заявил о нарушениях при возведении насыпной дамбы в Орске

В ходе возведения дамбы в Орске был допущен ряд нарушений, об этом сообщают "Известия" со ссылкой на судебного эксперта, директора ООО "МЭКА" Олега Дюкарева.

Дамбу, которую вчера прорвало, построили в 2014 году — она не простояла и 10 лет. Это насыпное сооружение, а не гидротехническое сооружение, ее ключевая задача — защитить автомобильную дорогу и укрепить берег реки. Она рассчитана на уровень Урала в 5,5 м, сейчас уровень реки достигает 9,6 м. Но в прокуратуре уже заявили, что прорыв произошел в связи с несвоевременно принятыми мерами по поддержанию ее технического состояния.

А, по словам Олега Дюкарева, экспертиза, проведенная в 2013 году в рамках судебного процесса по делу о строительстве дамбы, выявила несоответствие указанных в документах объемов работы полученным результатам.

Например, были обнаружены нарушения в объемах строительства и в объемах работ. Нарушения также были выявлены при строительстве дамбы, при составлении сметы, при составлении актов выполненных работ.

В Орске река Урал затопила Старый город после прорыва дамбы(2024)|Фото: МЧС России / скриншот видео

На взгляд эксперта, именно эти ошибки и нарушения можно считать причиной прорыва дамбы и последовавшего за ним затопления населенных пунктов.

Дамбу в Орске прорвало вечером 5 апреля. Утром 6 апреля власти Орска объявили срочную эвакуацию жителей из пострадавших районов. Из зоны подтопления эвакуировали примерно 2 тыс. человек. В пунктах временного размещения находятся 320 человек, среди которых 85 детей. В подтопленном городе найдены мертвыми четыре человека: у двоих случился сердечный приступ, у одного естественная смерть, еще один, предположительно, совершил самоубийство.

Теги: Орск, дамба, Олег Дюкарев, паводок


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