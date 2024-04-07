Маск предрек, что человечество перестанет существовать через несколько веков

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предположил, сколько времени будет существовать цивилизация. Об этом он написал в социальной сети X.

Маск ответил на вопрос журналиста и футуролога Эда Крассенштейна о возможном конце человеческой цивилизации и сделал свой прогноз. По его мнению, человечество просуществует еще несколько сотен, если не принять необходимые меры.

"Если мы станем межпланетными, а затем и межзвездными, наша цивилизация просуществует миллионы лет. Если нет, то, вероятно, всего через несколько сотен лет", — допустил он.

Бизнесмен добавил, что человечеству следует сохранять актуальный технологический уровень до тех пор, пока Марс не станет полностью пригодным для жизни. По его мнению, это произойдет в течение 20 лет.

Ранее Маск заявил об угрозе начала третьей мировой войны из-за политики президента США Джо Байдена. По его мнению, "Байден спровоцирует третью мировую войну из-за своей крайней и полной глупости".

При этом системы Starlink "самого миролюбивого бизнесмена" наводнили черный рынок во многих точках планеты. Как писало агентство Bloomberg, по всему миру сформировался черный рынок терминалов спутниковой системы Starlink, которые покупают для организации устойчивой связи в регионах, где с этим имеются проблемы. Продавать станции на этом рынке не мешают ни санкции, ни участие покупателей в вооруженных конфликтах.