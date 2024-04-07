Опять рекорд: Россия щедро снабжает США удобрениями

Поставки российских удобрений в США за февраль 2024 года стали максимальными с лета 2023 года.

За этот месяц Штаты закупили российских удобрений на общую сумму в $158,5 млн. Предыдущий максимум был зафиксирован в июне и составил $158,7 млн. Больше всего США покупали азотные и калийные удобрения, пишет РИА "Новости".

Всего по итогам 2023 года Россия продала США удобрений на порядка $1,4 млрд и стала вторым по объему поставщиком этого товара в Штаты, уступив лишь Канаде.

Ранее мы сообщали, что США по итогам прошлого года приобрели у России уран на 1,2 миллиарда долларов, что стало максимальным уровнем за все время ведения статистики, следует из анализа данных американской статистической службы. Это позволило России сохранить первое место по стоимости поставок урана в США и даже нарастить долю в импорте до 27% с 26% годом ранее.

Второй стала Германия, увеличившая экспорт на 9% - до 677 миллионов долларов. Тройку лидеров замыкает Великобритания, которая нарастила продажи на 19% - до 609 миллионов долларов, хотя еще годом ранее страна занимала четвертое место.

В это время США продолжают оставаться главным союзником Украины в конфликте с Россией и проводником множества санкций против Москвы.