Путин открыл двери подъездов интернет-провайдерам

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о свободном допуске провайдеров в многоквартирные дома. Также документ позволяет жильцам самостоятельно выбирать интернет-оператора без решения двух третей собственников жилья.

Авторы инициативы считают, что документ обеспечит права граждан на доступ к информации и лишит управляющие компании возможности получать сверхприбыль за счет искусственного ограничения доступа провайдеров в многоквартирные дома. У законопроекта есть противники, указывающие на риски принятия документа.

Внесение поправок в Госдуму сопровождалось спором между главой комитета по информполитике Александром Хинштейном и председателем комиссии по ЖКХ Галиной Хованской.

Хованская заявила, что законопроект принимается в интересах провайдеров. Хинштейн сказал, что провайдеров закон обяжет в течение короткого времени за свой счет навести в подъездах порядок в сетях, а если они хотят уйти – надо будет еще и демонтировать свое оборудование. По мнению депутата, это не сулит провайдерам выгоды. Впрочем, обеспечение обязательного доступа в подъезд гарантирует им конкуренцию, а значит – и возможную выгоду.

Также Хованская возмутилась тем, что одна из поправок допускает возможность доступа провайдера в подъезд на основании договора, заключенного с арендатором. Хинштейн попытался парировать, что речь идет только о соцнайме (арендаторами являются военные, многодетные и т.д.), но не пояснил, почему таких людей следует считать более ответственными.

При этом была отклонена поправка, которая предлагала отдать регулирование отношений между управляющими компаниями, собственниками жилья и провайдерами на откуп региональным властям. Комитет по информполитике ее не поддержал, заявив о большой нагрузке на региональные органы регулирования.