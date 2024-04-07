Таджикистан опроверг слова Патрушева о вербовке в посольстве Украины

Заявление секретаря российского Совбеза Николая Патрушева о том, что посольство Украины в Душанбе вербовало наемников, не имеет под собой никаких оснований. Об этом заявили ТАСС в МИД Таджикистана.

"Обратили внимание на распространившееся в информационном пространстве России и других государств заявление секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева о якобы вербовке посольством Украины в Душанбе наемников для участия в боевых действиях против России. Отмечаем, что данное утверждение российского должностного лица не имеет под собой никаких оснований", — сказал пресс-секретарь МИД Таджикистана Шохин Самади.

Патрушев выступил с такими заявлениями два дня назад, 4 апреля. По его словам, украинское посольство набирает людей в интернациональный легион для ведения боевых действий.

5 апреля СКР сообщил, что в телефоне одного из обвиняемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" нашли фотографии людей в камуфляже с флагом Украины. По данным СК, один из соучастников рассказал, что цель нападения была выбрана 24 февраля 2024 года, в годовщину начала СВО. По указанию куратора он нашел и отправил ему скриншоты изображений входов в здание "Крокус Сити Холла". Эти скриншоты также были обнаружены у него в телефоне. По версии следствия, эти данные могут свидетельствовать о связи между совершенным терактом и проведением СВО.

Между тем, Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана, следует из указа президента Реджепа Тайипа Эрдогана. После произошедшего 22 марта теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" Турция провела несколько рейдов против сторонников ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), которая взяла на себя ответственность за нападение. Газета Hürriyet сообщала, что среди задержанных был 37-летний гражданин Таджикистана Фазильджон А., который готовил нападение в Турции вместе с 41-летней гражданкой Киргизии Зульфией С. Кроме того, в Турции незадолго до теракта в "Крокусе" побывали два террориста, которые являются уроженцами Таджикистана, — это Шамсидин Фаридуни и Саидакрами Рачабализода.

Эксперты обращают внимание, что Россия не спешит отменять визовый режим с Таджикистаном. Более того, выходцы именно из этой страны наиболее массово получают гражданство России в последние годы — только в 2023 году гражданами РФ стали 170 тыс. уроженцев этой республики.