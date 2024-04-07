Турция отменяет визовый режим с Таджикистаном. Россия этого делать не торопится

Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана, следует из указа президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает официальная газета республики Resmi Gazete.

"Было решено отменить безвизовый режим для владельцев обычных паспортов Таджикистана во время их поездок в Турцию в соответствии со ст. 18 закона об иностранцах и международной защите № 6458", — сказано в документе.

После произошедшего 22 марта теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" Турция провела несколько рейдов против сторонников ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), которая взяла на себя ответственность за нападение.

Газета Hürriyet сообщала, что среди задержанных был 37-летний гражданин Таджикистана Фазильджон А., который готовил нападение в Турции вместе с 41-летней гражданкой Киргизии Зульфией С. Таджик должен был стать исполнителем нападения, у него было кодовое имя Абу Исмаил, киргизка была его помощницей. Оба длительное время были членами ИГИЛ. Фазильджона А. арестовали, в отношении Зульфии С. приняли решение о депортации.

Кроме того, писала Hürriyet, в Турции незадолго до теракта в "Крокусе" побывали два террориста, которые являются уроженцами Таджикистана, — это Шамсидин Фаридуни и Саидакрами Рачабализода. Последний прилетел в Стамбул 5 января 2024 года. По данным газеты, они вместе вернулись в Москву на одном самолете 2 марта.

К 5 апреля в России арестованы 11 подозреваемых в нападении на "Крокус", большинство из них — граждане Таджикистана. Сообщалось, что в самой республике задержаны еще девять причастных к теракту лиц.

Эксперты обращают внимание, что Россия не спешит отменять визовый режим с Таджикистаном. Более того, выходцы именно из этой страны наиболее массово получают гражданство России в последние годы — только в 2023 году гражданами РФ стали 170 тыс. выходцев из этой республики.