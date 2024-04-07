07 Апреля 2024
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Теракт в "Крокусе"

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Происшествия В России Московская область
Фото: МЧС России

На ответственного за пожарную безопасность "Крокуса" завели уголовное дело

Уголовное дело о халатности заведено после теракта в "Крокус сити холле", его фигурантом стал ответственный за пожарную безопасность концертного зала.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, дело возбуждено в отношении ответственного за пожарную безопасность "Крокуса", а также начальника пожарной команды "Крокуса". Оба находятся под подпиской о невыезде.

Источник отметил, что дело связано с возможными нарушениями требований пожарной безопасности в "Крокус сити холле", которые могли усугубить ситуацию после поджога концертного зала террористами.

Ранее источники в правоохранительных органах сообщили, что материалы, которыми были отделаны стены зрительного зала "Крокус сити холла", могли способствовать стремительному развитию пожара во время теракта. Там заявили, что, по предварительной информации, стены были отделаны горючими материалами. Кроме того, потерпевшие рассказали во время опросов, что после начала пожара в концертном зале не сработала часть автоматизированной системы пожаротушения, которая отвечала за подачу воды и порошка.

При этом глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что пожарная сигнализация в "Крокусе" сработала в штатном режиме, и системе не удалось потушить пожар из-за значительной площади, а генпрокурор РФ Игорь Краснов добавил, что масштаб теракта в "Крокусе" оказался несопоставим с возможностями обеспечения безопасности объекта. Владельцы объекта Агаларовы уверяли, что система пожаротушения и пожарная сигнализация сработали штатно.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. По последним данным, в результате погибли 144 человека, еще 551 человек пострадал. Всего по делу о теракте арестованы 11 человек. Четверо из них устроили стрельбу за якобы обещанное им вознаграждение в 500 тыс. руб. и пытались скрыться на белом "Рено", но были задержаны в Брянской области.

Теги: Крокус, уголовное дело, пожарная безопасность


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