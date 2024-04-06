В Орске произошел порыв второй насыпной дамбы

В Орске произошел порыв второй насыпной дамбы, сообщили Накануне.RU в пресс-служе ГУ МЧС России.

В зону подтопления попадают участки в районе поселка Строителей, Никель, Лесоторговый и улица Борисоглебского. Наращивание сил и средств в районы возможного затопления МЧС России произвело заблаговременно. Эвакуация продолжается.

Работы в зоне подтопления в Орске не прекращаются ни на минуту. Еще одна дополнительная аэромобильная группировка спасателей со спецоборудованием и техникой выехала из Кировской области. В ее составе - 50 специалистов и 12 единиц техники

Ранее власти города сообщили, что дамбу подмыло еще на одном участке.

Всего в Орске организовали 12 пунктов временного размещения, при необходимости их число увеличат. На место ЧП выехал глава МЧС России Александр Куренков.