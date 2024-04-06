Путин поручил главе МЧС вылететь в Оренбургскую область

06 Апреля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Теракт в "Крокусе"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Происшествия Приволжский ФО Оренбургская область
Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Путин поручил главе МЧС вылететь в Оренбургскую область

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область, чтобы на месте организовать все необходимые работы в зоне подтопления, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Президент Путин проинформирован находящимся на месте затопления губернатором Денисом Паслером. Также министр Куренков доложил о положении дел в зоне затопления и принимаемых мерах. <...> Путин поручил Куренкову незамедлительно вылететь в зону природного бедствия для организации всей необходимой работы по оказанию помощи людям и ликвидации последствий природного бедствия", — говорится в сообщении.

Напомним, 5 апреля в Орске в Оренбургской области прорвало дамбу на реке Урал. Затопило микрорайон Старый город. Спасатели обнаружили тела двух мужчин. По данным минздрава региона, их смерть не связана с утоплением.

В прокуратуре полагают, что ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. СК России возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".

Уровень воды достиг критической отметки. По оценкам специалистов, подобные наводнения бывают в Орске раз в столетие. По последним данным, подтопленными в городе оказались 2450 домов и 3185 придомовых территорий.

В Оренбургской области действует режим ЧС.

Теги: Путин, Куренков, МЧС, Оренбургская область, Орск, прорыв дамбы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 06.04.2024 20:33 Мск В Орске произошел порыв второй насыпной дамбы

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.04.2024 19:28 Мск В МЧС сообщили, что не все жители Орска эвакуировались из подтопленных районов
Ранее 06.04.2024 19:05 Мск Минздрав Оренбургской области: смерть двух мужчин в Орске не связана с утоплением
Ранее 06.04.2024 14:47 Мск Выплаты пострадавшим от наводнения в Оренбургской области увеличат в два раза
Ранее 06.04.2024 14:26 Мск Мэр Оренбурга пообещал принудительно эвакуировать тех, кто отказывается покидать зоны подтопления
Ранее 06.04.2024 14:19 Мск Семь человек поступили в больницы Орска с кишечной инфекцией
Ранее 06.04.2024 13:29 Мск Следком возбудил уголовное дело по факту прорыва дамбы в Орске
Ранее 06.04.2024 12:52 Мск 112: число погибших при наводнении в Орске выросло до четырех
Ранее 06.04.2024 12:26 Мск Прокуратура просит СКР возбудить уголовное дело о халатности после прорыва дамбы в Орске
Ранее 06.04.2024 11:39 Мск Власти заявили, что двое мужчин, тела которых были найдены в Орске, умерли не от утопления
Ранее 06.04.2024 10:53 Мск Власти Орска ищут добровольцев для помощи в эвакуации жителей Старого города
Ранее 06.04.2024 10:42 Мск Власти Оренбургской области опровергли информацию о полном разрушении дамбы в Орске
Ранее 06.04.2024 10:15 Мск ТАСС: дамба в Орске не сдержала поток воды и полностью разрушилась
Ранее 06.04.2024 09:57 Мск СМИ сообщили как минимум о трех погибших при затоплении Орска
Ранее 06.04.2024 09:13 Мск В Орске власти призывают жителей эвакуироваться после прорыва дамбы

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети