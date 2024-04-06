Путин поручил главе МЧС вылететь в Оренбургскую область

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область, чтобы на месте организовать все необходимые работы в зоне подтопления, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Президент Путин проинформирован находящимся на месте затопления губернатором Денисом Паслером. Также министр Куренков доложил о положении дел в зоне затопления и принимаемых мерах. <...> Путин поручил Куренкову незамедлительно вылететь в зону природного бедствия для организации всей необходимой работы по оказанию помощи людям и ликвидации последствий природного бедствия", — говорится в сообщении.

Напомним, 5 апреля в Орске в Оренбургской области прорвало дамбу на реке Урал. Затопило микрорайон Старый город. Спасатели обнаружили тела двух мужчин. По данным минздрава региона, их смерть не связана с утоплением.

В прокуратуре полагают, что ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. СК России возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".

Уровень воды достиг критической отметки. По оценкам специалистов, подобные наводнения бывают в Орске раз в столетие. По последним данным, подтопленными в городе оказались 2450 домов и 3185 придомовых территорий.

В Оренбургской области действует режим ЧС.