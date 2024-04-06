В МЧС сообщили, что не все жители Орска эвакуировались из подтопленных районов

Не все жители Орска эвакуировались из подтопленных районов, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" руководитель пресс-службы регионального управления МЧС России Александр Ситников.

Он сообщил, что поток заявок на эвакуацию прекратился. Не все решились оставить свои дома. Однако спасатели ожидают поступление новых заявок на эвакуацию к ночи, поскольку в подтопленных зонах нет ни электричества, ни газа, ни света.

По данным МЧС, в Орске основные усилия спасателей МЧС России сосредоточены на сложных участках. Эвакуирован 1 121 человек, из них 331 ребенок. В пунктах временного размещения находятся 283 человека, в том числе 77 детей. Подтопленными остаются более 2 400 домов и 3 065 придомовых территорий.

Спасатели МЧС России эвакуируют не только жителей, но и спасают животных. Беспилотники применяются для мониторинга и оперативного реагирования. В готовности к применению два борта Ми-8 МЧС России.

Для перекачки воды используются: комплекс "Шквал", производительностью до 350 литров в секунду, насосно-рукавный автомобиль МЧС России.

На месте работают порядка 600 специалистов и 160 единиц техники, в том числе 70 плавсредств и высокопроходимые плавающие транспортеры.

Напомним, 5 апреля в Орске в Оренбургской области прорвало дамбу на реке Урал. Затопило микрорайон Старый город. Спасатели обнаружили тела двух мужчин. По данным минздрава региона, их смерть не связана с утоплением.

В прокуратуре полагают, что ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. СК России возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".

Уровень воды достиг критической отметки. По оценкам специалистов, подобные наводнения бывают в Орске раз в столетие. По последним данным, подтопленными в городе оказались 2450 домов и 3185 придомовых территорий.

В Оренбургской области действует режим ЧС.