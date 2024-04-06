Минздрав Оренбургской области: смерть двух мужчин в Орске не связана с утоплением

В Минздраве Оренбургской области прокомментировали смерть двух мужчин, тела которых были обнаружены сегодня в Орске после прорыва дамбы, передает корреспондент Накануне.RU.

Была проведена судмедэкспертиза тел, обнаруженных в частных домах зоны подтопления.

Судебные медики установили, что их смерть не связана с утоплением - выявлены другие причины смерти. Какие именно - не раскрывается.

Отметим, что telegram-канал 112 со ссылкой на свои источники сообщал, что погибло якобы четыре человека. Власти эту информацию опровергают.

"Патрулирование постоянное. Пока новых [погибших] не было", - сообщает ТАСС.