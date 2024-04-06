06 Апреля 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: Алексей Сармин/arbuztoday.ru

Благодаря нацпроекту астраханские предприниматели строят новые гостиничные комплексы и кемпинги

В прошлом году в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» предприниматели Астраханской области получили государственные субсидии в сумме 158 млн рублей на создание кемпингов.

Планируемая сумма субсидии по итогам 2023-2024 годов – более 370 млн рублей, сообщают в министерстве экономического развития Астраханской области. Эти средства пойдут на поддержку шести инвестпроектов индустрии гостеприимства. Объекты планируют ввести в эксплуатацию до конца 2024 года.

Один из строящихся кемпингов в Камызякском районе осмотрели заместитель председателя областного правительства Казбек Хадиков и министр экономического развития региона Мансур Гаджиев.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Как рассказал генеральный директор ООО «Проспект» Александр Церульник, проект предусматривает создание круглогодичного гостиничного комплекса с полноценной инфраструктурой для комфортного отдыха: развлекательной зоной, зоной барбекю, пунктом проката, благоустроенным парком, ресторанным и банным комплексами. Сейчас идут строительные работы, проводится берегоукрепление прибрежной зоны, благоустройство территории гостиничного комплекса. Открытие современного кемпинга на 240 номеров планируется в первой половине сентября этого года.

«Кемпинг в Камызякском районе на 240 номеров – в числе наиболее крупных инвестиционных проектов, реализуемых в этом году. Общая сумма на строительство этих объектов составляет почти миллиард рублей. К 2025 году предполагается увеличение номерного фонда региона более чем на 300 мест. Развитие кемпинг-индустрии будет способствовать уменьшению нагрузки на природу со стороны самодеятельных туристов и развитию экотуризма нашего региона», – отметил зампред областного правительства Казбек Хадиков.

Теги: гостичные комплексы, кемпинги, субсидии, господдержка, комфортный отдых


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