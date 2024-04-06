В Астрахань прибудет «Поезд Победы»

Уникальный музейный состав «Поезд Победы» продолжает свой путь по регионам России в 2024 году. Следующей его остановкой станет Астрахань.



Астраханцы смогут бесплатно посетить иммерсивную экспозицию с 9 по 11 апреля. Затем музей на колесах отправится в Ахтубинск, где будет стоять 12 и 13 апреля. К участию в мероприятиях пригласили ветеранов, семьи бойцов СВО, представителей Комитета семей воинов Отечества и Государственного фонда «Защитники Отечества», РДДМ «Движение Первых». Сопровождать экскурсионные группы будут «Волонтеры Победы».

Масштабный проект рассказывает о быте, тяготах жизни и героизме советского народа. В 11 вагонах детально воссозданы ключевые события Великой Отечественной войны.

Астраханская область играла значительную роль в подготовке и поддержке фронта.

"Наши земляки мобилизовали все усилия, чтобы помочь защитить Родину. Более 75 тысяч астраханцев не вернулись с фронта, 127 человек стали Героями Советского Союза", - отметил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

И пригласил всех жителей региона посетить этот уникальный поезд. Давайте вместе сохранять и передавать историю подвигов наших предков следующим поколениям. Вход в музей бесплатный. Необходимо лишь пройти регистрацию на сайте .