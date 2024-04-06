Омские промышленники презентовали экскурсионные маршруты

Сегодня в областном Конгресс-холле состоялась практическая сессия, где экспертная комиссия оценила качество экскурсионных промышленных маршрутов предприятий Омской области. Компетентное жюри высоко оценило содержание, технологичность и интерактивность экскурсий таких предприятий, как «Полиом», НПО «МИР», «Омский каучук» (ГК «Титан»), «Омский завод инновационных технологий» и «МилкОм».

Отметим, что в период с 21 по 22 мая 2024 года в Омске состоится сразу два масштабных мероприятия - подведение итогов Всероссийской образовательной программы по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность» и форум по межотраслевой кооперации «ПромКластеры». Организаторами выступают Минпромторг России, Агентство стратегических инициатив и Правительство Омской области. В рамках делового мероприятия отобранные предприятия презентуют свои маршруты представителям более 60 регионов РФ.

Практическая сессия прошла под руководством заместителя Председателя Правительства Омской области, руководителя региональной команды по развитию промышленного туризма Омской области Андрея Шпиленко.

«Эта практическая сессия входит в серию мероприятий направленных на развитие промышленного туризма в Омской области. Промышленный туризм - это механизм, который открывает область потенциальным инвесторам, помогает молодежи определиться с будущей профессией, позволяет повысить доверие к продукции, которую выпускают наши промышленные предприятия. Сегодня в рамках практической сессии мы увидели, как обучающиеся выполнили домашнюю работу, какие проекты они готовы представить. И уже в рамках сегодняшней практической сессии мы отобрали лучшие проекты, дали рекомендации по улучшению. Компании, которые сегодня прошли отбор - представят свои предприятия в рамках финала образовательной программы «Открытая промышленность», который пройдет 21-22 мая. Омск открыт для инвестиций, для дружбы и сотрудничества со всеми регионами Российской Федерации», - поделился Андрей Шпиленко.

В рамках сессии экспертная комиссия рассмотрела действующие проммаршруты. Представители омских предприятий рассказали, чем уникальны их экскурсии, какие интерактивы ждут посетителей, какую прикладную пользу несет промышленный туризм для развития их компаний.

В ближайшее время региональная команда по развитию промышленного туризма Омской области займется доработкой маршрутов для выступления на финальном мероприятии, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.