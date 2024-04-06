Выплаты пострадавшим от наводнения в Оренбургской области увеличат в два раза

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер провел заседание комиссии по ЧС в Орске, на котором было принято решение в два раза увеличить выплаты пострадавшим от паводка, сообщили Накануне.RU в администрации.

"Принял решение увеличить все выплаты пострадавшим в два раза. Единовременно - 20 тыс. рублей на человека. При утрате имущества - от 50 до 100 тысяч рублей на каждого", - сообщил он.

В настоящее время продолжается эвакуация жителей. Глава Орска Василий Козупица доложил, что в течение двух часов ПВР будут оборудованы.

Дамба, которая частично разрушилась, согласно проектной документации рассчитана на уровень Урала в 5,5 м. В настоящее время уровень Урала – 9,6 м. Сегодняшняя паводковая ситуация бывает раз в 100 лет, подчеркивают специалисты.