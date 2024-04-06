Мэр Оренбурга пообещал принудительно эвакуировать тех, кто отказывается покидать зоны подтопления

Мэр Оренбурга Сергей Салмин опубликовал в своем telegram обращение к жителям города, чьи дома находятся в зоне подтопления. Он призвал их эвакуироваться и сообщил, что тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно - заставят это сделать с помощью полицейских, передает корреспондент Накануне.RU.

Речь идет об оренбуржцах, проживающих в районах Форштадт, поселках Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселке имени Куйбышева. А также в СНТ, находящихся в районе поселка им. Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес, СНТ у реки Сакмара.

Он сообщил, что по состоянию на 15.00, 6 апреля, уровень воды в реке Урал составляет 855 сантиметров и она будет прибывать. В ночь уровень воды может достичь критической отметки.

"Я требую ото всех немедленно покинуть дома в зоне подтопления. В ближайшее время мы используем систему оповещения, отнеситесь к сигналу серьезно. У нас больше нет времени на уговоры. Тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, мы будем эвакуировать принудительно, при участии сотрудников полиции. В Оренбурге действует режим чрезвычайной ситуации. Мы обязаны обеспечить вашу безопасность", - заявил глава города.

Напомним, в Орске накануне прорвало дамбу. Людей эвакуируют. Возбуждено уголовное дело о халатности.