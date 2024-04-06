Семь человек поступили в больницы Орска с кишечной инфекцией
Семь человек поступили в больницы Орска с кишечной инфекцией за сегодняшний день, сообщает Baza.
Кроме того, еще несколько человек обращались за помощью к медикам 5 апреля.
У всех пострадавших одинаковые симптомы - рвота и тошнота. Сейчас они госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Причины случившегося пока неизвестны. Ранее в соцсетях распространялась информация о загрязнении питьевой воды, однако местные власти опровергали данную информацию.