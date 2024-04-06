Напавшего на губернатора Мурманской области арестовали в больничной палате

Александр Быданов, напавший на мурманского губернатора Андрея Чибиса, арестован на два месяца, сообщает Baza.

Меру пресечения Быданову избрали прямо в больничной палате. Он был ранен во время задержания.

Во время разговоров с журналистами до избрания меры пресечения Быданов сообщил, что хочет извиниться перед Чибисом. По его словам, он не состоял на учете в ПНД и не слышал голосов в голове перед нападением.

Быданов назвал нападение "стечением обстоятельств". По его словам, в тот вечер ему не понравились высказывания Чибиса на встрече в ДК. Мужчина вышел со встречи, сел в свою машину, в которой хранился нож, и решил ударить им губернатора. Подробнее о своих мотивах он не рассказывает. Перед покушением на губернатора Быданов сидел на сильнодействующих препаратах. При этом он опроверг слухи о том, что совершить убийство ему сказали голоса в голове. На большинство вопросов Быданов отказался отвечать, пока идёт следствие.

Напомним, вечером 4 апреля Александр Быданов на губернатора напал с ножом. Это случилось после встречи с жителями Апатитов у выхода из местного дома культуры. Он был задержан. Мужчина является уроженцем города Апатиты. Свой поступок он объяснил "внутренним голосом". Злоумышленник не высказывал никаких требований и не выкрикивал лозунгов перед тем, как напасть на Чибиса. В Следкоме сообщают, что нападавший испытывал к губернатору неприязнь, при этом лично знаком с ним не был.

Ранее сообщалось, что состояние Чибиса тяжелое, стабильное. Как заявил глава Минздрава региона Дмитрий Панычев, губернатору провели операцию на животе, он находится в палате реанимации. К настоящему моменту Чибис уже пришел в сознание и записал видеообращение.

Временно исполнять обязанности губернатора Мурманской области будет Надежда Аксенова, первый замглавы региона – руководитель аппарата правительства.



