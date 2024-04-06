Следком возбудил уголовное дело по факту прорыва дамбы в Орске

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту прорыва дамбы в Орске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления ведомства.

Дело возбуждено по статьям "Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ" и "Халатность".

В настоящее время следователями регионального следственного управления производятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе предварительного следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за строительство, обслуживание и эксплуатацию указанного объекта (дамбы).

Ранее прокуратура Оренбургской области направила в следственные органы материалы по факту прорыва дамбы в Орске, В ведомстве сообщили о выявленных нарушениях во время проверки законодательства при содержании дамбы. В адрес первого заместителя главы Орска прокуратура в марте текущего года направила предостережение о недопустимости нарушения законодательства о защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера.

Напомним, вечером, 5 апреля 2024 года в Советском районе города Орска вследствие паводка произошел прорыв насыпной дамбы, что привело к подтоплению жилых домов. Проводится эвакуация населения.