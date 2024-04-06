112: число погибших при наводнении в Орске выросло до четырех

Количество погибших при наводнении в Орске увеличилось до четырех человек, сообщает telegram-канал 112 со ссылкой на свой источник.

"Вода продолжает прибывать. Эвакуировано более 4 тысяч человек, в том числе, свыше 1000 детей", - говорится в сообщении.

Данные о погибших в СМИ разнятся от двух до трех человек. Изначально в СМИ была информация о трех погибших. Затем РИА Новости со ссылкой на мэрию сообщили, что это пожилые мужчины, их тела обнаружили в их же домах, в их жилищах воды не было. По предварительным данным, смерть наступила не от утопления.

Напомним, в регионе объявлен режим ЧС. Накануне вечером в городе прорвало дамбу. Вода достигла критического уровня. Ведется эвакуация населения.