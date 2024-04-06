Прокуратура просит СКР возбудить уголовное дело о халатности после прорыва дамбы в Орске

Прокуратура Оренбургской области направила в следственные органы материалы по факту прорыва дамбы в Орске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В ведомстве просят возбудить уголовное дело о халатности.

Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства при содержании дамбы. Было установлено, что гидротехническое сооружение ввели в эксплуатацию в 2010 г. Органы Гостехнадзора ранее выявляли нарушения, из-за чего в уполномоченный орган были направлены предписания.

В адрес первого заместителя главы Орска прокуратура в марте текущего года направила предостережение о недопустимости нарушения законодательства о защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера.

"Прокурор Оренбургской области Руслан Медведев направил в следственные органы постановление для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ), а также по ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.