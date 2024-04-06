Напавший на губернатора Мурманской области пожелал извиниться перед ним

Обвиняемый в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Александр Быданов заявил, что сожалеет о содеянном и намерен принести главе региона извинения, сообщают "Известия".

Об этом он сообщил сегодня, перед выездным заседанием, которое проходит в закрытом режиме, в Апатитско-Кировской центральной городской больнице

"Я извинюсь, но пока идет следствие — никаких комментариев", — сказал Быданов. По его словам, нападение произошло спонтанно и не готовилось заранее. Нож, которым был ранен глава региона, он купил в магазине. Оружие лежало в машине с момента покупке. Мужчина добавил, что присутствовал на встрече Чибиса с жителями Апатитов в ДК "Строитель" в день нападения, однако отказался в подробностях комментировать обстоятельства инцидента до окончания следствия.

Нападавший уточнил, что в день происшествия он был трезвый, однако посещал стоматолога, в связи с чем не исключил действия сильнодействующих лекарств. Быданов добавил, что смутно помнит момент своего задержания.

Кроме того, мужчина подтвердил, что он действительно привлекался у уголовной ответственности за драку с коллегой. Помимо этого, в прошлом он совершал административное правонарушение, скрывшись с места ДТП.

Напомним, вечером 4 апреля Александр Быданов на губернатора напал с ножом. Это случилось после встречи с жителями Апатитов у выхода из местного дома культуры. Он был задержан. Мужчина является уроженцем города Апатиты. Свой поступок он объяснил "внутренним голосом". Злоумышленник не высказывал никаких требований и не выкрикивал лозунгов перед тем, как напасть на Чибиса. В Следкоме сообщают, что нападавший испытывал к губернатору неприязнь, при этом лично знаком с ним не был.

Ранее сообщалось, что состояние Чибиса тяжелое, стабильное. Как заявил глава Минздрава региона Дмитрий Панычев, губернатору провели операцию на животе, он находится в палате реанимации. К настоящему моменту Чибис уже пришел в сознание и записал видеообращение.

Временно исполнять обязанности губернатора Мурманской области будет Надежда Аксенова, первый замглавы региона – руководитель аппарата правительства.