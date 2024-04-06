Власти заявили, что двое мужчин, тела которых были найдены в Орске, умерли не от утопления

Двое погибших в Орске, тела которых обнаружили в незатопленных домах, это пожилые мужчины, сообщили РИА Новости в мэрии города. По предварительным данным, их смерти не были связаны с утоплением.

"По нашей информации, погибших двое. Это пожилые мужчины, их тела обнаружили в их же домах, в их жилищах воды не было", - говорится в сообщении

Отметим, что ранее в СМИ сообщали о трех погибших.

Ранее в мэрии Орска сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города.

В Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей, сообщили ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона.